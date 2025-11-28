Участвовавший в драке вице-губернатор Вологодчины Иноземцев ушел в отставку

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост по собственному желанию, сообщили 28 ноября "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве региона. Отмечается, что причиной увольнения стал выход 47-летнего чиновника на пенсию. Иноземцев занимал должность первого заместителя губернатора с мая 2025 года, курируя вопросы безопасности в регионе. Он проработал на этом посту пять месяцев.

Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов принял отставку своего заместителя. На сайте областного правительства уже пропала карточка бывшего чиновника.

Широкой общественности Иноземцев стал известен после драки в баре петербургского отеля на Васильевском острове. В октябре 2025 года Иноземцев вместе со своей семьей приехал в Петербург на спортивные соревнования дочери. Вечером 19 октября он с супругой посетили бар при отеле, где остановились. Там же Иноземцев заметил драку посетителей кафе. Чиновник попытался разнять участников конфликта. В ходе перепалки госслужащий из Вологодчины воспользовался стулом. После этого инцидента его доставили в Покровскую больницу.

Глава региона Филимонов воздерживался от оценок произошедшего, пока в сети не появились записи с камер видеонаблюдения. Позже губернатор отметил, что его подчиненный не был зачинщиком драки, а, наоборот, проявил гражданскую позицию и попытался прекратить потасовку. На одном из заседаний областного правительства он в шутку назвал Иноземцева "непревзойденным мастером кунг-фу".

До этого он работал в центральном аппарате МВД в Москве. Сотрудники правоохранительных органов могут выйти на пенсию в 45 лет. Для этого необходимо иметь общий трудовой стаж в 25 лет, из которых 12,5 лет - работа в МВД, а другие 12,5 лет - гражданская служба.

Кирилл Дудров / Фото: Правительство Вологодской области