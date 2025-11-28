Силовики искали мигрантов на территории бывшего завода "Красный треугольник"

Полиция провела ночной рейд в здании завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала, сообщила 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Всего во время мероприятия силовики проверили порядка ста человек, среди которых 25 — мигранты. У пятерых иностранцев были нарушения миграционного законодательства. Задержанных доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы по административной статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (18.8 КоАП РФ). За это им грозит депортация на родину.

Как отметили в ведомстве, в бывшем промышленном здании располагался целый "муравейник" из небольших студий. Так как некоторые не открывали двери по собственному желанию, силовики применили ломы для доступа к помещению. С жильцами студий они проводили разъяснительную беседу. Также в некоторых помещениях полицейские обнаружили неизвестную курительную смесь. Ее отправили на экспертизу.

Для масштабного рейда были задействованы силы МВД, кинологи и представители Федеральной службы охраны. Как заверили в полиции, такие проверки для выявления мигрантов-нелегалов будут проводиться регулярно — на улице, стройплощадках, внутри жилых и нежилых помещений.

До этого полицейские пришли с проверками к цыганам в Тосненский район Ленинградской области. Силовики изъяли у представителей малой этнической группы технику, похожую на майнинг-ферму. Кроме того, более двух десятков человек доставили в отдел полиции, где некоторым из них выдали повестки в военкомат.

Кирилл Дудров / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО