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Новости 26 октября, 9:59

"Почта России" создала рабочую группу для решения судьбы своих исторических зданий

фото ЗакС политика "Почта России" создала рабочую группу для решения судьбы своих исторических зданий

Судьбу находящихся на балансе "Почты России" исторических зданий определит специально созданная для этого рабочая группа, заявил "Ведомостям" генеральный директор компании Михаил Волков. В качестве одного из примеров он привел здание Главпочтамта в Петербурге.

По словам Волкова, сейчас компания взаимодействует с профильными участниками рынка недвижимости с целью выработки решений о судьбе имеющихся зданий. В дальнейшем полученные предложения поступят на обсуждение в совете директоров "Почты России".

В первую очередь речь идет о памятниках архитектуры и объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, расположенных в крупных городах. К примеру, это комплекс зданий Главпочтамта в Москве и Главпочтамт в Петербурге.

"Их очень сложно просто перестроить, а вложить денег нужно очень много — значительно больше, чем в простой объект, потому что есть очень много требований и ограничений", — отметил Волков.

Глава компании не уточнил, сколько подобных объектов та имеет на балансе. Один из консультантов уточнил изданию, что их может быть около 30.

В марте стало известно о расторжении "Почтой России" контракта на выполнение проекта реконструкции петербургского Главпочтамта. Работы должно было выполнить столичное ООО "Кляйневельт архитектен", однако компанию не устроил результат.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls


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