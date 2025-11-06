Исторический склад у Балтийского вокзала выставили на торги за 119 млн рублей

"Почта России" выставила на торги земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров с одноэтажным историческим зданием площадью 2,8 тысячи квадратных метров рядом с Балтийским вокзалом, на набережной Обводного канала, сообщили 6 ноября в пресс-службе Российского аукционного дома. Начальная стоимость лота составляет 119 млн рублей.

Постройка признана объектом культурного наследия регионального значения — "Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала" (вторая половина XIX века). Здание находится в аварийном состоянии: обрушена кровля, частично утрачена кирпичная кладка стен. Также оно отключено от всех коммуникаций.

Поскольку объект является памятником, покупатель должен будет провести реконструкцию и сохранить внешний облик здания. Предполагается, что впоследствии его можно будет использовать в качестве административно-офисного, торгово-развлекательного или объекта общественного питания.

Ранее комитет по контролю, использованию и охране памятников подготовил предостережение в адрес РЖД о необходимости поддержания объекта культурного наследия в надлежащем состоянии после частичного обрушения потолка в здании Павловского вокзала.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру