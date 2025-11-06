Смольный заказал проект планировки Военной улицы для строительства терминала ВСМ

Комитет по градостроительству и архитектуре 5 ноября опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки для строительства на Военной улице, сообщает "Фонтанка". Новый участок станет подъездной дорогой к терминалу ВСМ с востока.

Согласно документу, Военную улицу протянут в южном направлении от Товарного переулка в сторону Обводного канала. Продленная улица должна будет разгрузить существующие магистрали. Власти Петербурга отвели один год на подготовку проекта планировки территории. На реализацию предусмотрено финансирование в размере около 30 млрд рублей.

В марте вице-губернатор Кирилл Поляков уже рассказывал, что некоторые улицы в городе претерпят изменения ради строительства ВСМ. Так, Военную и Днепропетровскую улицы продлят до Транспортного переулка. Кроме того, Миргородскую улицу продолжат до Чернорецкого переулка, а проезд вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери модернизируют. Изменения затронут и Лиговский проспект, где появится привокзальная площадь, а исторические склады Кокоревых станут частью пассажирского терминала.

Строительство высокоскоростной магистрали началось в сентябре 2025 года. В работах задействованы почти шесть тысяч строителей и две тысячи единиц техники. Ожидается, что к началу 2026 года для возведения ВСМ в Петербурге и Ленинградской области выкупят более 200 земельных участков.

Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой собираются завершить в 2028 году. Планируется, что поезда смогут разгоняться до скорости 400 км/с. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру