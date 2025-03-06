Поляков заявил о продлении Военной улицы в рамках проекта ВСМ Петербург – Мосева

В рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва в Северной столице произойдут изменения, которые затронут несколько улиц, об этом в интервью ТАСС рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Также Поляков отметил, что исторические склады Кокоревых станут частью пассажирского терминала. Транспортные изменения затронут Лиговский проспект: рядом появится привокзальная площадь, а Днепропетровская улица продлится до Транспортного переулка.

Миргородскую улицу продолжат до Чернорецкого переулка, а проезд вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери модернизируют. Также будет продлена Военная улица, которая соединит Товарный переулок с разворотным кольцом.

Поляков напомнил, что город инвестирует 30 млрд рублей в управляющую компанию "ВСМ Две столицы" в течение трёх лет. Первые 10 млрд поступят уже в этом году.

Напомним, что недавно в Обухово началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва. Полностью строительство планирую завершить в 2027 году, а пассажирское движение запустить в 2028 году.

Фото: ЗАКС.Ру