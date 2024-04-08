Путин поручил заключить концессионное соглашение по строительству ВСМ

Концессионное соглашение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой должно быть заключено в срок до 15 апреля, поручил президент Владимир Путин. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля наравне с прочими, отданными по итогам февральского совещания на тему создания магистрали.

"Обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы" концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, <...> а также заключение с производителем высокоскоростного подвижного состава договора на его поставку и сервисное обслуживание", — говорится в получении.

Соглашение должно быть заключено при участии правительства, РЖД, "Сбербанка" и заинтересованных органов в российских регионах. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин поручил выделить на строительство ВСМ не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния "по ставке не более 1 % годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет". Также предусмотрено выделение гранта из бюджета в размере 28,5 миллиарда рублей в 2024-2028 годах. Эти средства предназначаются для выкупа земельных участков под строительство инфраструктуры.

Софинансирование проекта предполагается обеспечить в том числе за счет региональных бюджетов. Так, Москва должна будет выделить не менее 150 миллиардов рублей, Петербург — не менее 30 миллиардов рублей, следует их поручения. Для Московской и Ленинградской областей нижняя граница передаваемых средств установлена на уровне 20 миллиардов и 10 миллиардов рублей соответственно.

Кроме того, поручением предусмотрено выделение субсидии из федерального бюджета на сумму не более 299,4 миллиарда рублей для "балансировки операционной модели" проекта.

Ранее петербургское Заксобрание приняло в первом чтении проект о налоговых льготах для компаний, ответственных за строительство и работу магистрали.

Фото: ЗАКС.Ру