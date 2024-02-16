Поезда по ВСМ между двумя столицами будут ходить каждые 10-15 минут

Президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание, посвященное проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой.

Он призвал чиновников к максимальной ответственности, напомнив, что дорога пройдет через шесть регионов, где живет 20% населения всей страны. ВСМ, по словам Путина, станет пилотным проектом.

"В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска", - рассказал глава государства.

Министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что после введения железной дороги в эксплуатацию поезда между двумя столицами начнут ходить каждые 10-15 минут. Первую партию импортозамещенных поездов ожидают к 2028 году. На нее уйдет 148 млрд рублей. На проект в целом в федеральном бюджете предусмотрено 610 млрд рублей расходов. Губернатор Александр Беглов написал в своем Telegram-канале, что город готов войти в концессию.

Фото: ЗАКС.Ру