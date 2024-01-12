Беглов предоставил РЖД участок в Невском районе под строительство ВСМ

Российские железные дороги получат от Петербурга участок земли в Невском районе под строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), следует из подписанного губернатором Александром Бегловым постановления городского правительства. Документ опубликован на сайте Смольного 11 января.

Согласно тексту постановления, РЖД получат объект на улице Бабушкина, расположенный в пределах МО "Обуховский". В качестве обоснования для передачи земли в аренду компании указано "строительство дополнительных главных путей <...> под специализированное пассажирское сообщение".

Общая площадь передаваемой территории составляет 13 701 квадратный метр, величина арендной ставки составит 244,48 рубля в год. Срок действия договора составит 36 месяцев, или же три года.

Проект строительства ВСМ обсуждается не первый год, в августе 2023 года новый импульс ему придал президент Владимир Путин, заявивший о том, что пора приступать к реализации идеи. Проект предусматривает необходимость сноса ряда дореволюционных построек на Фарфоровском посту, против чего выступают местные жители.

Фото: ЗАКС.Ру