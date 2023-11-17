Петербуржцы обратились к Путину в надежде защитить здания Фарфоровского поста

Инициативные жители Петербурга направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой уберечь здания на Фарфоровском посту от сноса, сообщил 17 ноября Градозащитный пресс-центр. Исторические постройки могут быть демонтированы ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

"Мы не выступаем против строительства магистрали. Мы понимаем всю значимость стратегических инфраструктурных проектов. Однако мы просим сохранить нам наши дома. Не выбрасывать нас на улицу!" — говорится в обращении.

Авторы письма отдельно указали, что, согласно проекту, железнодорожные пути должны пройти в стороне от зданий и те окажутся лишь в зоне отчуждения. По их мнению, документацию можно скорректировать так, чтобы исключить снос зданий и выселение людей. Такой вариант позволил бы в том числе сэкономить бюджетные средства, заострили горожане внимание адресата.

В марте часть зданий Фарфоровского поста была признана выявленными объектами культурного наследия, отметили подписанты. Они попросили Путина "принять меры к корректировке проекта строительства ВСМ в части сохранения ансамбля Фарфоровского поста и Фарфоровского моста".

Под обращением стоят подписи 120 человек. В конце сентября градозащитники сообщили о создании коалиции петербуржцев, находящихся под угрозой выселения. В нее вошли в том числе жители Фарфоровского поста.

Фото: Градозащитный пресс-центр