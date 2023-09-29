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Новости 13:45

Градозащитники сообщили о создании коалиции выселяемых петербуржцев

фото ЗакС политика Градозащитники сообщили о создании коалиции выселяемых петербуржцев

Находящиеся под угрозой выселения жители домов на Фарфоровском посту и на проспекте Обуховской Обороны организовали коалицию "Бездомный Петербург", сообщил 29 сентября Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Учредительные собрания участников прошли накануне.

Речь идет о жильцах домов, которым угрожает снос из-за планов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали и Большого Смоленского моста через Неву. В последнем случае проектом предусмотрен также демонтаж школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

"В обоих случаях жители не против реализации проектов, но требуют скорректировать их: чтобы их дома сохранились, и они смогли в них жить. Альтернативные проекты разработаны", — отметили градозащитники.

Члены коалиции намерены в ближайшее время обратиться к российским властям с жалобами на планы их выселения. Также они призвали присоединяться "всех жителей Петербурга, которых власти насильно выселяют под предлогом "стратегических проектов"".

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"


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