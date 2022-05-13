КГИОП опубликовал экспертизу, одобряющую снос восьми старинных домов в Невском районе

Снос восьми дореволюционных домов на проспекте Обуховской обороны, которого требует строительство нового моста через Неву, одобрили авторы экспертизы, опубликованной чиновниками КГИОП. Внимание на документ обратила газета "Деловой Петербург". Речь идет о домах №№44, 48, 54, 56, 60, 68, 69В и 71, образующих целый квартал в створе Большого Смоленского проспекта. С проектом моста в его нынешнем виде продолжают бороться градозащитники.

"Мы подадим замечания к акту экспертизы, но пока никаких практических шагов по нашим предыдущим обращениям мы не видим. Это говорит о том, что инициаторы проекта, с учётом того, что осталось совсем немного времени, хотят всё–таки протащить всё это, а дальше уже ссылаться на поправку в закон", - высказался об экспертизе замглавы регионального ВООПИиК Александр Кононов.

В свою очередь, чиновники готовы пойти на уступки, но чисто символические: по словам зампреда профильного комитета Алексея Михайлова, рассматривается вариант с установлением памятных знаков на месте домов, которые снесут.

Напомним, что шестиполосная переправа, строительство которой готов профинансировать "Газпром", призвана разгрузить Невский район и соединить две его части. Открыть движение по новому мосту собираются не позднее 2028 года.