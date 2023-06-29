Жителей Фарфоровского поста предупредили о возможном изъятии земель под ВСМ

Ради строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали под снос могут пойти часть домов во Фрунзенском районе на территории Фарфоровского поста, информирует пресс-служба райадминистрации.

Под изъятие могут попасть участки, на которых находятся дома №№ 34, 40, 48 и 54 по Фарфоровскому посту. При этом чиновники не конкретизировали, когда планы по изъятию будут воплощены в реальность. Сведения об этом предложили узнать у Федерального агентства железнодорожного транспорта.

"Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд и ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит изъять земельные участки, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения", — говорится в послании, размещённом на сайте администрации.

Ранее, напомним, стало известно, что в рамках возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург над Лисинским заказником в Ленобласти может появиться виадук длиной 7 км.

Согласно проекту ВСМ, дорога между двумя столицами будет занимать 2 часа 15 минут. Ради возведения железнодорожного терминала возможен снос Кокоревских складов у Московского вокзала.