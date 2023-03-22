КГИОП признал памятниками здания Фарфоровского поста

Комплекс зданий Фарфоровского поста внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили 22 марта в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Распоряжение об этом подписал глава КНИОП Сергей Макаров по итогам работы комиссии по установлению историко-культурной ценности объектов.

В общей сложности статус памятников получили все постройки комплекса, кроме деревянного одноэтажного здания № 36, лит. А. Комиссия отказалась считать его частью исторического комплекса построек Фарфоровского поста.

В КГИОП назвали здания Фарфоровского поста "ярким образцом комплекса жилых построек начала XX века, выполненных в приемах "кирпичного стиля"" и отметили сохранность композиционного решения планировки построек. "Дома отличаются выразительной пластикой фасадов, высокой степенью сохранности объемно-пространственного, архитектурно-художественного решения, а также исторических конструкций", — уточнили в комитете.

О том, что КГИОП может признать здания Фарфоровского поста памятниками, стало известно в ноябре 2022 года. До этого существовала вероятность сноса пяти построек ради строительства железнодорожной Высокоскоростной магистрали.

Фото: kgiop.gov.spb.ru