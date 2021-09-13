Из-за реконструкции переезда у станции Фарфоровская могут снести пять старинных домов

Строительство высокоскоростной железной дороги между обеими столицами и связанная с этим реконструкция Цимбалинского путепровода, по всей видимости, потребует сноса пяти не охраняемых государством старинных домов рядом со станцией Фарфоровская. Об этом пишет строительное издание "Канонер".

Адреса, которые принесут "в жертву", относятся к улице Фарфоровский пост: это дореволюционные дома № 40, 44, 48 и 54, а также дом № 34 1930-х годов постройки.

С 2016 года на путепроводе почти непрерывно ведутся ремонтные работы. Двухполосное движение должно будет превратиться в четырехполосное. Дома, которым угрожает снос, расположены под мостом. На альтернативном варианте реконструкции путепровода и организации движения на границе Невского и Фрунзенского районов настаивают представители Партии Роста.

Напомним, что, согласно проекту новой железнодорожной магистрали, попасть из Москвы в Петербург и обратно станет возможным за два с небольшим часа.