           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:27

Из-за реконструкции переезда у станции Фарфоровская могут снести пять старинных домов

фото ЗакС политика Из-за реконструкции переезда у станции Фарфоровская могут снести пять старинных домов

Строительство высокоскоростной железной дороги между обеими столицами и связанная с этим реконструкция Цимбалинского путепровода, по всей видимости, потребует сноса пяти не охраняемых государством старинных домов рядом со станцией Фарфоровская. Об этом пишет строительное издание "Канонер".

Адреса, которые принесут "в жертву", относятся к улице Фарфоровский пост: это дореволюционные дома № 40, 44, 48 и 54, а также дом № 34 1930-х годов постройки.

С 2016 года на путепроводе почти непрерывно ведутся ремонтные работы. Двухполосное движение должно будет превратиться в четырехполосное. Дома, которым угрожает снос, расположены под мостом. На альтернативном варианте реконструкции путепровода и организации движения на границе Невского и Фрунзенского районов настаивают представители Партии Роста.

Напомним, что, согласно проекту новой железнодорожной магистрали, попасть из Москвы в Петербург и обратно станет возможным за два с небольшим часа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru