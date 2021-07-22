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Партия роста предложила чиновникам альтернативный проект реконструкции Цимбалинского путепровода

фото ЗакС политика Партия роста предложила чиновникам альтернативный проект реконструкции Цимбалинского путепровода

Представители петербургского отделения Партии роста, недовольные актуальным проектом реконструкции Цимбалинского путепровода, обратились к профильному вице-губернатору Максиму Соколову с альтернативным проектом, над которым, в частности, работали депутаты МО "№72".

"Жители предлагают провести расширение дорожного полотна севернее существующего, кроме того, необходимо отдельно решить вопрос с каждым из аварийных  домов - №28 и 28 Б по  улице Белы Куна, а внутриквартальный проезд между домами №25 и № 27 оставить в существующих границах", - рассказала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Вместе с единомышленниками ее не устраивает то, что утвержденный план работы не позволит жителям Софийской улицы и Фарфоровского поста напрямую въезжать на территорию Фрунзенского района. Кроме того, дореволюционные дома под путепроводом, по мнению депутата, имеют признаки выявленных памятников, но условия проживания граждан в них отстали от современных требований. Дмитриева и ее коллеги предлагают провести межведомственное совещание с приглашением экспертов ВООПиИК, заявив, что берут проблему на особый контроль.

Различные работы на путепроводе с более чем столетней историей ведутся с 2016 года. Из двухполосного он должен будет стать четырехполосным. Под ним должна будет проходить высокоскоростная железная дорога.

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Дмитриева Оксана Генриховна 

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