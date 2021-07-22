Партия роста предложила чиновникам альтернативный проект реконструкции Цимбалинского путепровода

Представители петербургского отделения Партии роста, недовольные актуальным проектом реконструкции Цимбалинского путепровода, обратились к профильному вице-губернатору Максиму Соколову с альтернативным проектом, над которым, в частности, работали депутаты МО "№72".

"Жители предлагают провести расширение дорожного полотна севернее существующего, кроме того, необходимо отдельно решить вопрос с каждым из аварийных домов - №28 и 28 Б по улице Белы Куна, а внутриквартальный проезд между домами №25 и № 27 оставить в существующих границах", - рассказала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Вместе с единомышленниками ее не устраивает то, что утвержденный план работы не позволит жителям Софийской улицы и Фарфоровского поста напрямую въезжать на территорию Фрунзенского района. Кроме того, дореволюционные дома под путепроводом, по мнению депутата, имеют признаки выявленных памятников, но условия проживания граждан в них отстали от современных требований. Дмитриева и ее коллеги предлагают провести межведомственное совещание с приглашением экспертов ВООПиИК, заявив, что берут проблему на особый контроль.

Различные работы на путепроводе с более чем столетней историей ведутся с 2016 года. Из двухполосного он должен будет стать четырехполосным. Под ним должна будет проходить высокоскоростная железная дорога.