КГИОП готов взять под охрану дома на Фарфоровском посту

Дома на улице Фарфоровский пост, которым ранее грозил снос, согласился взять под государственную охрану петербургский комитет по охране памятников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило градозащитное движение "Живой город".

Речь идет о вокзале железнодорожной станции Фарфоровская и домах под номерами 40, 44, 46, 48, 52 и 54. Эти здания, по мнению чиновников, заслуживают статуса объектов культурного наследия. Деревянный дом № 36 таковым признавать отказались.

Напомним, что ради строительства высокоскоростной железной дороги между двумя столицами ранее предполагалось снести здание вокзала и старинные дома 40, 44, 48, 54. В сентябре градозащитники пожаловались на ситуацию главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

фото: "Зеленая коалиция" / ВКонтакте