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Новости 17:18

КГИОП готов взять под охрану дома на Фарфоровском посту

фото ЗакС политика КГИОП готов взять под охрану дома на Фарфоровском посту

Дома на улице Фарфоровский пост, которым ранее грозил снос, согласился взять под государственную охрану петербургский комитет по охране памятников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило градозащитное движение "Живой город".

Речь идет о вокзале железнодорожной станции Фарфоровская и домах под номерами 40, 44, 46, 48, 52 и 54. Эти здания, по мнению чиновников, заслуживают статуса объектов культурного наследия. Деревянный дом № 36 таковым признавать отказались.

Напомним, что ради строительства высокоскоростной железной дороги между двумя столицами ранее предполагалось снести здание вокзала и старинные дома 40, 44, 48, 54. В сентябре градозащитники пожаловались на ситуацию главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

фото: "Зеленая коалиция" / ВКонтакте


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