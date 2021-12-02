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Новости 20:22

Старинный деревянный дом возле станции Фарфоровская готовят к сносу

фото ЗакС политика Старинный деревянный дом возле станции Фарфоровская готовят к сносу

Администрация ПГУПС (Петербургского государственного университета путей сообщения) ответила главе МО "№72" Павлу Швецу о судьбе принадлежащего вузу деревянного дома 36 по улице Фарфоровский пост. Из письма следует, что частично сгоревшее в 2019 году и законсервированное здание, которое вуз обещал отремонтировать еще в прошлом году, будет снесено.

В паблике "Зеленая коалиция" проблемный дом называют самым старым во всем Купчине: его история началась еще в 1909 году.

Отметим, что судьба дома 36 и еще нескольких старых домов по соседству и так вызывала опасения. В планы Смольного и РЖД входит снести почти весь старинный деревянный квартал ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая призвана соединить обе столицы. Правда, в "черный список" пока ориентировочно входят другие дома, с номерами 34, 40, 44, 48 и 54.

фото: "Зеленая коалиция" / ВКонтакте


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Швец Павел Евгеньевич 

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