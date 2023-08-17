Путин считает, что пора начинать реализовывать ВСМ между Москвой и Петербургом

Президент Владимир Путин вспомнил о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицами, который, по его оценке, на государственном уровне обсуждается давно и с разных точек зрения.

"Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", - произнес президент в эфире телеканала "Звезда".

Большой плюс Путин видит в том, что после завершения строительства ВСМ освободится основная железная дорога, сегодня соединяющая оба мегаполиса. В таком случае по ней можно будет с более высокой скоростью перемещать грузы.

Напомним, что проект предусматривает сокращение времени в пути с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Петербургские градозащитники обеспокоены информацией о возможном сносе домов в районе Фарфоровского поста, которого потребует строительство новых путей.

фото: kremlin.ru