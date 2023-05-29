Беглов объявил о готовности Петербурга к строительству ВСМ

Петербург готов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), призванной соединить Северную столицу с Москвой, заявил губернатор Александр Беглов 29 мая в ходе своего традиционного обращения по "Радио России". Его слова стали заочным комментарием к высказыванию гендиректора РЖД Олега Белозерова, высказавшегося о возможности строительства линии в будущем.

"Руководитель Российских железных дорог Олег Белозеров в минувшее воскресенье сообщил о готовности корпорации построить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург и сделать к 2027 году отечественный высокоскоростной поезд нового поколения. <...> Петербург со своей стороны готов к созданию новой магистрали. Мы предусмотрели ее в проекте нового Генерального плана, наметили комплекс мер по подготовке строительства", — откликнулся на слова Белозерова Беглов.

О готовности РЖД заняться проектом высокоскоростной магистрали Белозеров высказался днем ранее, отметив, что "сейчас самое время" для этого, передавал ТАСС.

Проект ВСМ предполагает, что расстояние между Москвой и Петербургом поезда будут преодолевать за два часа и 15 минут. Стоимость строительства Минтранс намеревался актуализировать в 2023 году. Проект предусматривает возможность сноса Кокоревских складов поблизости от Московского вокзала ради строительства терминала, что тревожит градозащитников. В прошлом году, говоря о планах строительства ВСМ, Беглов признал наличие "объектов культурного наследия с охранным статусом", но подтвердил стремление возвести новое здание на месте складов.