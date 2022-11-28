Стоимость строительства ВСМ между Москвой и Петербургом уточнят в следующем году

Минтранс намерен актуализировать в 2023 году стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, сообщил 28 ноября "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Валентина Иванова.

Как рассказал чиновник, сейчас завершаются работы по созданию проектной документации ВСМ. "В следующем году будет выполнена проектная документация, зайдем в государственную экспертизу. Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков", — заявил Иванов.

Также замминистра выразил надежду, что после уточнения стоимости проекта "более активно" пойдет работа по его технико-экономическому обоснованию.

Ранее появилась информация о готовности петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) взять под охрану семь зданий Фарфоровского поста. Ранее сообщалось о планах снести их ради строительства ВСМ.