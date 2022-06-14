Беглов подтвердил планы строительства ВСМ

Планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом по-прежнему остаются в силе, заявил 14 июня губернатор Александр Беглов в интервью РИА "Новости".

"Решение о проектировании ВСМ никто не отменял. Петербург продолжает выполнять задачи в зоне своей ответственности. Это третий этап высокоскоростной железнодорожной магистрали Обухово — Санкт-Петербург", — заявил Беглов, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе проекта. Протяженность участка, по его словам, составляет почти 12 километров, а стоимость работ — 62 миллиарда рублей, из которых более 14 миллиардов заложены на строительство вокзального комплекса.

Рассуждая о строительстве терминала, Беглов упомянул, что его возведение планируется на месте бывших складов купцов Кокоревых. "Там есть объекты культурного наследия с охранным статусом", — произнес он, после чего переключился на рассказ о подготовке корректировок охранного законодательства, которые "прошли процедуру общественного обсуждения и поддержаны рабочей группой Законодательного собрания Санкт-Петербурга".

В конце марта сообщалось, что Смольный не отказывается от планов снести девять складов в квартале у Московского вокзала, невзирая на появившиеся слухи о возможности отказа от строительства ВСМ. Незадолго до этого координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров предложил национализировать ТРЦ "Галерея" под размещение в здании железнодорожного терминала.