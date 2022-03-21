Активист Костров предложил национализировать "Галерею" и сделать в ней вокзал

Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров намерен обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову и министру транспорта России Виталию Савельеву с идеей "изъять" здание торгово-развлекательного комплекса "Галерея".

В нем активист предлагает организовать вокзал высокоскоростной магистрали (ВСМ). Это, рассуждает Костров, позволит сохранить бывшие Кокоревские склады на Лиговском проспекте. В настоящее время вокзал для ВСМ планируют организовать на их месте.

"В связи с уходом массы иностранных производителей из нашей страны пустеют площади торгового центра. Поэтому наполнение их правильным и изначально планируемым функционалом станет компромиссным решением. Первый этаж можно будет легко приспособить под вокзальные пространства, а на остальных этажах останутся торговые площади", - говорит Костров.

Активист предложил своим сторонникам подписаться под его обращением. Он считает, что предложенный вариант должен быть рассмотрен правительством Петербурга и советом по сохранению культурного наследия города.