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Смольный не отказывается от сноса исторических зданий ради ВСМ

фото ЗакС политика Смольный не отказывается от сноса исторических зданий ради ВСМ

Сообщения СМИ о планах правительства отказаться от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом не повлияли на намерения Смольного снести девять исторических зданий в квартале у Московского вокзала, сообщил 28 марта "Коммерсантъ". Согласно планам, на месте демонтированных строений предполагалось возведение терминала для поездов ВСМ.

Как сообщили "Коммерсанту" в КГИОП, "в настоящее время поручений о внесении изменений в проект объединенных зон ОКН в комитет не поступало". Чиновники намереваются рассмотреть проект в Общественном совете при КГИОП, после чего направить в Минкульт на согласование.

В феврале КГИОП вынес на публичное обсуждение проект объединенных зон объектов культурного наследия, согласно которому предполагается демонтаж девяти зданий у Московского вокзала ради ВСМ и восьми — на проспекте Обуховской Обороны из-за строительства нового моста через Неву.

СМИ сообщили о возможности отказа от строительства ВСМ в пятницу, 25 марта. По сообщению на источники, близкие к правительству, подобное решение обосновывается необходимостью пересмотреть траты Фонда национального благосостояния.

Ранее координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров выступил за национализацию ТРЦ "Галерея" для создания в нем вокзала ВСМ. По мысли активиста, это позволило бы сохранить предназначенные к демонтажу строения.


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