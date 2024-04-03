ЗакС даст налоговые льготы связанным с ВСМ компаниям

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 3 апреля в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает налоговые льготы для компаний, которые будут обеспечивать работу высокоскоростной магистрали (ВСМ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициативу подготовил губернатор Александр Беглов.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко с трибуны заявил, что всего несколько стран имеют технологию, подобную ВСМ, поэтому необходимо освободить от некоторых налогов компании, которые будут отвечать за строительство и работу магистрали. Это, по словам Сухенко, положительно скажется на инвестиционной привлекательности проекта.

Предполагается, что упомянутые компании смогут не выплачивать налог на имущество. В частности, на объекты недвижимого имущества, созданные в рамках концессионного соглашения и используемые для осуществления перевозок на высокоскоростной железнодорожной магистрали. Полный перечень "льготного имущества" будет составлять Смольный.

На поправки Сухенко предложил выделить 5 минут, объяснив это тем, что законопроект "очень нужен". Депутаты согласились.

Напомним, ВСМ должна связать Москву и Петербург не позднее 2028 года. Весь путь должен буддет занимать чуть больше двух часов. На маршруте планируется сделать 14 остановок. Старт строительства был дан президентом России Владимиром Путиным в середине марта.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру