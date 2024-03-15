Смольный может освободить от налога на имущество построенную для ВСМ недвижимость

Правительство Петербурга замыслило ввести налоговые льготы для организаций, занятых строительством Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Северной столицей и Москвой. Проект постановления об этом был опубликован 15 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Документ вносит изменения в закон Петербурга "О налоговых льготах". Речь идет о дополнении новым подпунктом перечня организаций, освобождаемых от уплаты налога на имущество.

Льготы предполагается предоставлять организациям в отношении "объектов недвижимого имущества, созданных в рамках концессионного соглашения и используемых для осуществления перевозок на высокоскоростной железнодорожной магистрали", говорится в приложении к документу. Ответственность за формирование перечня подобной недвижимости предполагается возложить на правительство города.

Текст самого постановления содержит рекомендацию губернатору Александру Беглову "в первоочередном порядке" внести инициативу на рассмотрение Заксобрания. Контроль за выполнением поручения возложен на вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Движение по ВСМ хотят запустить не позднее 2028 года. Старт строительству дал накануне президент Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи. Согласно материалам РЖД, на магистрали планируется оборудовать 14 остановок.

Фото: ЗАКС.Ру