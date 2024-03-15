На железнодорожной ВСМ между Москвой и Петербургом будет 14 остановок

На высокоскоростной железной дороге будет 14 остановок, помимо Москвы и Петербурга, сообщил Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на материалы РЖД. Из них следует, что останавливаться поезд будет в Великом Новгороде, Валдае, Новой Твери и других городах.

По данным РИА Новости, протяженность участка - 679 км. Максимальная скорость поезда будет равна 400 км в час, а время в пути составит 2 часа 15 минут, сообщает СМИ. Предполагаемый пассажиропоток к 2030 году должен быть равен 23 млн человек в год.

Напомним, 14 марта старт строительству железнодорожной ВСМ дал президент Владимир Путин. Мероприятие он провел по видеоконференцсвязи.

Фото: ЗАКС.Ру