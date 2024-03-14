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Новости 17:05

Путин дал старт строительству ВСМ между двумя столицами

фото ЗакС политика Путин дал старт строительству ВСМ между двумя столицами

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой.

"Проект высокоскоростной магистрали предполагает широкую производственную кооперацию, участие многих трудовых коллективов и инженерных команд, а значит – хороший стимул к развитию получит целый ряд отраслей нашей экономики", - приводится речь Путина на сайте Кремля.

По словам главы государства, масштабный, давно анонсированный проект внесет большой вклад в технологический суверенитет. В ходе беседы глава Сбербанка Герман Греф доложил, что его организация подготовила схему привлечения инвестиций. Речь идет о сумме 1,5 трлн рублей.

Накануне глава РЖД Олег Белозеров пообещал, что после демонтажа путепровода над станцией Обухово будет организован удобный объезд. Таким образом будет сохранено автомобильное сообщение между Невским и Фрунзенским районами Петербурга.

Напомним, что движение по ВСМ хотят запустить не позднее 2028 года. По новой железной дороге можно будет попасть из одной столицы в другую за 2 часа 15 минут.

фото: kremlin.ru


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