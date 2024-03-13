Дмитриева и глава РЖД обсудили демонтаж путепровода в Обухово

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Оксана Дмитриева задала несколько вопросов, касающихся строительства высокоскоростной магистрали между двумя столицами, гендиректору РЖД Олегу Белозерову. В частности, ее беспокоит будущее путепровода над станцией Обухово, демонтажа которого требует проект ВСМ.

Дмитриева пожелала, чтобы РЖД позаботились об альтернативном переезде, так как демонтаж означает прекращение удобного сообщения между Невским и Фрунзенским районами. Посетивший здание нижней палаты Белозеров пообещал, что его компания после сноса путепровода создаст удобный вариант транспортного соединения двух районов.

"Мы не нарушим автомобильные связи в связи с тем, что уберем автодорожный путепровод. Мы предложим (сейчас ведется окончание проектирования) новые варианты объезда, удобные варианты объезда. Это заложено в нашу программу в рамках компенсационных выплат", - ответил он депутату.

Напомним, что ВСМ планируют построить к 2028 году. Время в пути между Москвой и Петербургом должно будет составить 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру