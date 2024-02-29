Хуснуллин дал два-три месяца на доработку схемы финансирования ВСМ

На доработку схемы финансирования Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой потребуется два-три месяца, заявил журналистам 29 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин. В основном она уже готова, заявил чиновник.

"Я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев будет все доведено", — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер отметил, что к настоящему времени уже в основном определены источники финансирования проекта и сейчас проходят доработку юридические и организационные моменты финансовой схемы. По его оценкам, запуск движения на магистрали может состояться в течение ближайших пяти лет.

Ранее в четверг президент Владимир Путин обратился к теме ВСМ в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию. Он заявил, что маршрут движения поездов между двумя столицами затронет Великий Новгород и Тверь.

В середине февраля министр транспорта Виталий Савельев объявил, что после запуска ВСМ интервал в движении поездов составит 10-15 минут.

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