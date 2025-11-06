Станцию метро "Девяткино" открыли после подтопления на входе

Утром 6 ноября подземный переход на станции метро "Девяткино" подтопило водой с улицы, из-за чего лестница № 19 была закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. Местные жители в социальных сетях жаловались на произошедшее.

На территорию станции прибыли аварийные бригады метрополитена и городские службы экстренного реагирования. Во время работ попасть на станцию можно было через три других лестничных входа. После устранения последствий подтопления вход на станцию метро открыли в обычном режиме.

Глава администрации Муринского городского поселения Алексей Белов рассказал "Фонтанке", что причиной затопления стала авария на трубе холодного водоснабжения, питающей электродепо "Северное". Предполагается, что дефект на трубопроводе устранят до конца рабочей недели.

Прокуратура инициировала проверку из-за прорыва трубы на станции метро. Надзорное ведомство даст оценку своевременности обслуживания инфраструктуры со стороны ГУП "Петербургский метрополитен", в том числе в процессе эксплуатации трубопровода. Вопрос о принятии мер будет решен после проведения проверки.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру