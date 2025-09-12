Путин посетит Петербург для участия в Форуме объединенных культур

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 сентября посетит Петербург, чтобы выступить в рамках Форума объединенных культур, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает РИА "Новости".

"Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - приводят слова Голиковой в агентстве РИА "Новости".

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку главы государства в один из регионов страны, не уточнив, какой именно. Она пройдет во второй половине дня.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур - площадка для обсуждения ключевых вопросов в сфере культуры. До 2023 года он мероприятие называлось Санкт-Петербургский международный культурный форум.

