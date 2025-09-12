Художник Кирьянов отбудет административный арест в Выборге

Петербургского художника Алексея Кирьянова поместили для отбывания административного ареста в ИВС Выборга в Ленинградской области, информацию об этом подтвердил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов 12 сентября. Перед этим Кирьянов безуспешно пытался попасть в спецприемник на Захарьевской улице для отбытия назначенного ему наказания по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) из-за двух изображений во "ВКонтакте".

Как рассказал Идрисов, в ИВС Выборга Кирьянов самостоятельно прибыл накануне вечером. Там его и поместили под арест. При этом правозащитник уточнил, что не знает, какой срок из ранее назначенных 12 суток ареста предстоит отбывать художнику.

— Вот неизвестно. Если следовать букве постановления, которое вынес 2 сентября Сестрорецкий районный суд, ему осталось двое суток. Решение вступило в силу. Но решение Санкт-Петербургского Городского суда ни он, ни я получить не смогли, — рассказал Идрисов.

Решение об аресте Кирьянова суд вынес в его отсутствие. Как сообщалось ранее, во время перерыва в заседании художник вышел из зала, якобы почувствовал себя плохо и удалился. Позже его объявили в розыск за уклонение от наказания. Во вторник Кирьянов и представлявший его интересы Идрисов пришли в Горсуд для того, чтобы получить решение по ранее поданной жалобе на арест. Бумагу они не получили, после чего отправились в ИВС на Захарьевской улице для исполнения назначенного Кирьянову наказания. Однако же там петербуржца отказались взять под арест, сославшись на нехватку мест.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру