У нелегальных торговцев у метро изъяли имущество на 600 тысяч рублей

В ходе проверочных мероприятий в двух районах у нелегальных торговцев изъяли имущество на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили 12 сентября в петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сотрудники комитета составили свыше 30 административных протоколов по статье о торговле в не предназначенных для этого местах (ст. 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

Рейд проходил в Невском и Приморском районах Петербурга. При этом отдельное внимание сотрудники уделили территориям перед станциями "Улица Дыбенко" и "Приморская", где "наблюдается повышенная активность правонарушителей" в виде уличных торговцев.

"Общая стоимость изъятых орудий и предметов, использованных в незаконной деятельности, превысила внушительную сумму в 600 тысяч рублей", — подсчитали в комитете.

За торговлю в неположенных местах нарушителям грозит предупреждение или штраф. Для физических лиц его размер составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-15 тысяч, а для юрлиц — 50-200 тысяч рублей.

Ранее комитет отчитался о том, что изъял на Апраксином дворе с начала года товары на общую сумму более 7 млн рублей. Это были текстильная и табачная, а также плодоовощная продукция.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности