Новости 12 сентября 2025, 11:23

В Курортном районе полиция искала нелегалов и нарушителей на дорогах

Петербургская полиция провела в Курортном районе рейд по выявлению нелегальных мигрантов, а также не соблюдающих правила автовладельцев. Как сообщили в ГУ МВД по региону, по итогам мероприятия на нарушителей составили протоколы, часть иностранцев готовится покинуть Россию.

Всего правоохранители проверили с собаками 336 транспортных средства и около 700 человек, включая 35 иностранцев. Проблемы с документами обнаружили у 11 приезжих.

Нарушителей доставили в отделы полиции для составления протоколов о несоблюдении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). "Часть из них уже ожидает выдворения на историческую родину", — уточнили в ГУ МВД.

Также 16 административных протоколов составили на участников дорожного движения. Претензии правоохранителей возникли, в частности, к тонировке машин и к отсутствию страховки у некоторых проверенных. Кроме того, внимание к себе привлек автовладелец, который закрыл часть госномеров машины "в желании оставаться инкогнито для камер видеофиксации".

Ранее силовики провели рейд на строительных площадках. В результате 37 человек с российским гражданством доставили в военкомат для постановки на учет. Еще у 35 иностранцев обнаружили проблемы с документами.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)


