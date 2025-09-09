Более 30 человек оказались в военкомате после рейда на стройке

Силовики провели рейд по поиску лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учёт, на одной из стройплощадок в Петербурге, сообщила пресс-служба Росгвардии 9 сентября. Более 30 человек оказались в военкомате, еще 35 грозит выдворение за пределы России.

В проверке принимали участие сотрудники военного следственного управления СК России по ЛенВО и представители военкомата, силовую поддержку им оказывал ОМОН "Бастион" Росгвардии. Всего было проверено более 400 человек, 37 из которых были вручены повестки. Их доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Кроме того, были выявлены 35 нарушителей миграционного законодательства России. Им может грозить выдворение с территории страны.

Напомним, ранее полиция нашла 50 нелегальных мигрантов на стройке в Мурино. Помимо самих иностранцев, к административной ответственности также будет привлечена компания-работодатель, взявшая на работу нелегалов.

Анастасия Луценко / Фото: Росгвардия