Ведерников будет сообщать об атаках БПЛА только в мессенджере MAX

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утром 12 сентября предупредил жителей региона о том, что теперь будет сообщать о воздушной опасности исключительно в мессенджере MAX.

"Актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности в Псковской области только на моем официальном канале МАХ", — написал Ведерников в Telegram и во "ВКонтакте" .

Посты появились после 08:00 и стали первыми публикациями в этот день. До этого, в 01:34 в его канале в MAX появилось предупреждение о возможности ограничений в работе аэропорта и о ухудшении качества мобильной связи "в связи с беспилотной опасностью". Утром Ведерников сообщил о том, что "предварительно, 1 БПЛА противника уничтожен в восточной части региона". Об отмене ограничений Ведерников написал в MAX в 09:35.

В Telegram и во "ВКонтакте" Ведерникова никаких постов на тему воздушной опасности прошедшей ночью не появилось.

Напомним, в ночь на пятницу воздушную опасность также объявляли на территории ряда регионов России, включая Петербург и Ленинградскую область. В аэропорту Пулково ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов, позже их отменили. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о более чем 30 беспилотниках, сбитых в небе над регионом.

