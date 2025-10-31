Глава МО "Северный" Куликов первым среди муниципалов завел канал в MAX

Первым муниципальным депутатом, которому удалось создать персональный канал в национальном мессенджере MAX, стал глава МО "Северный" Юрий Куликов. Муниципал пригласил подписчиков на новую площадку 31 октября. На момент публикации материала на главу округа подписались шесть человек, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

"Процесс регистрации канала напомнил мне попытку объяснить коту теорему Пифагора — сложно, но возможно. <...> Я считаю, что здоровая конкуренция на рынке соцсетей — это как острая приправа: делает всё интереснее. Так что буду публиковать новости везде и смотреть, где отклик лучше", – написал Куликов в своем telegram-канале.

Будет ли в MAX эксклюзивный контент — Куликов пока не решил. Первый пост Куликова в национальном мессенджере посвящен прошедшему в округе субботнику. Муниципал опубликовал несколько видеороликов, снятых учениками школ.

Пока создание собственных каналов в MAX недоступно пользователям. Первыми доступ к этой функции получили крупные СМИ, политики и блогеры-миллионники. С недавних пор страница в MAX есть у губернатора Петербурга Александра Беглова. Также свой профиль в мессенджере завел депутат Законодательного собрания Александр Малькевич.

В конце октября представители мессенджера заявили, что число пользователей MAX преодолело отметку в 50 млн.

Константин Леньков / Фото: Юрий Куликов