Петербургские муниципалы начнут сотрудничать с коллегами из Херсона и Воронежа

Совет муниципальных образований Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с советами муниципальных образований Херсонской и Воронежской областей. Церемония подписания состоялась 30 октября в ротонде Мариинского дворца, сообщили в пресс-службе СМО. Документы подписали глава петербургского объединения Всеволод Беликов, глава Новотроицкого округа Евгения Кузьменко, а также исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Воронежской области" Евгений Чирков.

"Как соглашения будут работать – зависит от находящихся здесь людей. Ведь это не просто формальность, а наш общий шаг навстречу друг другу. Нам есть, чем поделиться с коллегами из Херсона и Воронежа. И мы с радостью заимствуем их лучшие муниципальные практики и идеи, а также все вместе поддержим новые регионы на пути становления и укрепления в них самой близкой к народу власти", – цитирует пресс-служба СМО слова председателя совета, депутата Заксобрания Всеволода Беликова.

Совет МО Херсонской области стал первым объединением из числа новых регионов России, с которым начали сотрудничать петербургские муниципалы, отметил Беликов в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру. Он добавил, что подписание аналогичных соглашений с муниципальными сообществами из ДНР, ЛНР И Херсонской областей возможно, но точных сроков пока нет. Беликов добавил, что лично знаком со всеми главами СМО из новых регионов.

Константин Леньков / Фото: СМО Петербурга