Следком подтвердил задержание двух муниципалов из МО "Дачное"

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих по подозрению по статье об убийстве трех лиц и покушении на убийство. Среди них двое сотрудников МО "Дачное" и местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета вечером 29 декабря. Ранее в этот день сообщалось о задержании главы округа Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного.

По версии следкома, задержанные причастны к двум преступлениям, совершенным в 2003 году. Так, в июле того года подозреваемые убили семейную пару и их охранника возле дома на проспекте Стачек. В октябре один из соучастников подозреваемых прикрепил взрывное устройство к автомобилю коммерсанта. Довести преступный замысел до конца не удалось – устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Силовики провели обыски по местам проживания подозреваемых. Судя по кадрам оперативной съемки, у некоторых фигурантов обнаружили огнестрельное оружие.

Сагалаев возглавляет МО "Дачное" с 2004 года. Его коллега Заболотный также длительное время состоит в местном совете депутатов. Оба избирались от "Единой России". После новостей о задержании муниципалов принято решение о приостановке их членства в партии до вынесения приговора.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру