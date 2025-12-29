ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 декабря 2025, 18:47

Следком подтвердил задержание двух муниципалов из МО "Дачное"

фото ЗакС политика Следком подтвердил задержание двух муниципалов из МО "Дачное"

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих по подозрению по статье об убийстве трех лиц и покушении на убийство. Среди них двое сотрудников МО "Дачное" и местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета вечером 29 декабря. Ранее в этот день сообщалось о задержании главы округа Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного. 

По версии следкома, задержанные причастны к двум преступлениям, совершенным в 2003 году. Так, в июле того года подозреваемые убили семейную пару и их охранника возле дома на проспекте Стачек. В октябре один из соучастников подозреваемых прикрепил взрывное устройство к автомобилю коммерсанта. Довести преступный замысел до конца не удалось – устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов. 

Силовики провели обыски по местам проживания подозреваемых. Судя по кадрам оперативной съемки, у некоторых фигурантов обнаружили огнестрельное оружие. 

Сагалаев возглавляет МО "Дачное" с 2004 года. Его коллега Заболотный также длительное время состоит в местном совете депутатов. Оба избирались от "Единой России". После новостей о задержании муниципалов принято решение о приостановке их членства в партии до вынесения приговора.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Заболотный Игорь Николаевич 
Сагалаев Вадим Александрович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама