Малькевич завел канал в мессенджере MAX

Депутат петербургского Заксобрания Александра Малькевич завел канал в национальном мессенджере MAX, сообщил сам парламентарий в своем Telegram-канале 14 августа. Он стал первым депутатом ЗакСа, который смог создать публичный аккаунт в мессенджере. На данный момент у канала 250 подписчиков.

"Друзья, рад приветствовать вас на моем канале в MAX! Я собираю для вас только самое важное, проверенное и интересное. <…> Это пространство для честного разговора, где мы называем вещи своими именами и держим руку на пульсе событий", - написал Малькевич в первой публикации в канале.

По словам депутата, в своем канале в MAX он намерен рассказывать о "главных событиях из новых регионов России", публиковать истории о бойцах, волонтерах и медиках на СВО, разбирать тренды в медиа и журналистике, а также сообщать об актуальных цифровых угрозах. В публикации в своем Telegram-канале Малькевич назвал национальный мессенджер "безопасной площадкой, где можно говорить правду и быть услышанным".

В беседе с ЗАКС.Ру депутат Малькевич поделился, что создание персонального канала на площадке - это взаимная инициатива с администрацией мессенджера.

— Я был вообще одним из первых, кто зарегистрировался в MAX. То есть не среди депутатов или петербуржцев, а вообще одним из самых первых пользователей, когда он стал развиваться. Конечно, хотелось иметь канал. С площадкой мы вели соотвествующий диалог. Сейчас в тестовом формате такая возможность есть у топовых руководителей, — рассказал Малькевич, напомнив, что сегодня каналы в мессенджере завели 32 главы субъектов РФ.

Отметим, что возможность создавать публичные каналы в MAX начали тестировать в середине июля. Пока что данная функция доступна могут только крупным СМИ, блогерам и медийным личностям. В частности, свои каналы в MAX создали такие издания, как "Коммерсантъ", ТАСС, РБК, а также блогеры Артемий Лебедев и Влад Бумага. Ранее о запуске канала также сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в качестве пользователей в мессенджере MAX зарегистрировались ряд петербургских депутатов, включая спикера ЗакСа Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

фото: ЗАКС.Ру