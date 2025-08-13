Володин запустил канал в мессенджере MAX

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин завел канал в мессенджере MAX, об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 13 августа.

Володин объяснил, что создал публичный аккаунт в российском мессенджере для расширения возможностей общения с избирателями. Пока в канале спикера Госдумы всего один пост, но подписчиков у него уже более 3 тысяч.

"Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально", - написал также Володин.

Напомним, 13 августа в Роскомнадзоре сообщили о частичном ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах, в частности в Telegram. В ведомстве объяснили принятые меры необходимостью бороться с преступниками, использующими такие сервисы для выманивания денег у россиян.

Напомним, ранее в мессенджере MAX зарегистрировались ряд петербургских депутатов, включая спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

Telegram-канал Вячеслава Володина