Депутаты Госдумы предложили разрешить запрашивать кредитную историю будущих супругов

Представители фракции "Новые люди" в Государственной думе Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением позволить невестам и женихам узнавать кредитную историю друг друга до вступления в брак, сообщил 13 августа ТАСС.

По мнению депутатов, информация о кредитах будущих супругов поможет россиянам планировать семейный бюджет. Авторы обращения отметили, что история одного из партнером может повлиять на возможность взять в будущем совместный кредит.

Напомним, ранее в партии "Новые люди" также предлагали отмечать на сервисах для знакомств людей, имеющих непогашенную судимость по ряду уголовных статей. Депутат Ксения Горячева поясняла, что по замыслу такая отметка должна быть добровольной. Также депутат от "Новых людей" Георгий Арапов предлагал ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости.

фото: unsplash