Горячева предложила помечать осужденных за изнасилование на сайтах знакомств

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили отмечать на сервисах для знакомств людей, имеющих непогашенную судимость по ряду уголовных статей, сообщил 10 апреля ТАСС. Соответствующее обращение парламентарии направили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность реализации комплекса мер, позволяющих сайтам и приложениям для знакомств предупреждать пользователей о факте наличия у собеседника непогашенной судимости за домашнее насилие или за изнасилование, кражи, мошенничество и педофилию", - цитирует обращение ТАСС.

Депутаты просят Колокольцева поручить ведомству заняться вопросом о создании закрытого специального реестра лиц с непогашенными судимостями за насилие в отношении супругов, партнеров, сожителей и членов семьи. Они также предлагают рассмотреть возможность интеграции этого реестра в работу сайтов знакомств.

Как отмечают авторы обращения в России наблюдается рост популярности знакомств с помощью специальных сайтов и приложений. При этом, согласно опросам, 55% пользователей таких платформ сталкивались с негативными проявлениями при общении, включая мошенничество и шантаж. Также 13% опрошенных рассказали об угрозах физической расправы или изнасилования со стороны других пользователей сервисов, а 5% столкнулись с реальным насилием при личной встрече.

По мнению Горячевой и Самылина, их инициатива позволить снизить риск столкновения с насилием при использовании приложений и сайтов знакомств. Будучи проинформированными о криминальной истории собеседника, пользователи смогут принять взвешенное и осознанное решение о продолжении общения.

Ранее "Новые люди" уже затрагивали вопрос функционирования сайтов знакомств. В августе 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением ввести обязательную маркировку пользователей подобных сервисов, имеющих задолженности по алиментам.

Свои инициативы в данной сфере выдвигал и депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"). В мае 2024 года парламентарий предложил создать сервис для знакомств на базе портала "Госуслуги". По задумке Милонова, он мог бы стать аналогом иностранным приложениям, ушедшим из России.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Горячевой