Даванков предложил маркировать должников по алиментам на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств, написало 23 августа ТАСС. Соответствующее обращение депутат направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Даванков отметил, что в 2022 году в России сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам составила как минимум 156 млрд рублей. Он подчеркнул, что сведения за 2023 год не были опубликованы.

По его словам, введение маркировки на сайтах знакомств позволит "защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты алиментов". Даванков также написал, что информация о задолженности может добавляться к анкете автоматически с учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях.

Напомним, что 2 августа группа депутатов из ЛДПР заявила о своем намерении внести в Госдуму законопроект, согласно которому родители будут обязаны выплачивать алименты детям-студентам до 23 лет.

Фото: ЗАКС.Ру