В ЛДПР хотят обязать родителей выплачивать алименты детям-студентам до 23 лет

Группа депутатов из ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, по которому предлагается обязать родителей содержать своего ребенка во время очного обучения в вузе до 23 лет, сообщило РИА "Новости" 2 августа.

"Российская газета", со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР, уточнила, что обязанности предлагается возложить только на "алиментщиков":

"Речь в нашем законопроекте идет не об обязанности всех родителей содержать своих детей до 23 лет, а только о родителях, которые и так уже обязаны платить алименты на своего ребенка", - сообщили изданию в партии.

Отметим, на данный момент в думской базе законопроекта пока нет.

Нововведение состоит в том, что ранее родитель платил алименты до совершеннолетия своего ребенка. Законопроектом предлагается продлить финансовую помощь вплоть до окончания вуза. Если же между родителями нет соглашения об алиментах, размер ежемесячных выплат может быть определен судом. Если нет возможности получать содержание от родителей, то такие лица смогут претендовать на помощь других близких родственников.

В мае 2024 был принят федеральный закон об учреждении реестра должников по алиментам. Законопроект от ЛДПР предполагает включать в данный реестр неплательщиков и по предложенным ими выплатам.

"Родитель несет ответственность перед своим ребенком и вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза", - рассказал РИА "Новости" член фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

Автор законопроекта считает, что размер стипендий у студентов слишком мал, так что эта инициатива, в случае ее одобрения, может помочь молодым обучающимся чувствовать себя более стабильно с финансовой точки зрения.

фото ЗАКС.Ру