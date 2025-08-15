В Госдуме хотят запретить работать курьерами людям с судимостями

Депутаты Госдумы разрабатывают ряд новых инициатив, направленных на регулирование сферы доставки, сообщил 15 августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Среди них – запрет работать курьерами людям с судимостями за "определённые преступления".

"В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления; повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки", – написал Володин в публикации.

О каких конкретно преступлениях идёт речь, депутат не уточнил. Отметим, что сейчас отсутствие медкнижки влечёт за собой административную ответственность по статье 6.3 КоАП РФ. Согласно ей, работнику может грозить штраф от 100 до 500 рублей, предпринимателям без юрлица – штраф от 500 до 1 тысячи рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, юрлицам – штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности на тот же срок. При этом на данный момент в российском законодательстве нет отдельной санкции для работников сферы доставки.

В своей публикации Володин также напомнил, что ранее в Петербурге был введен запрет на работу курьерами для иностранцев. Он подчеркнул, что у российских регионов также есть возможность обязать курьеров и таксистов проходить проверку знания русского языка и "правил общественного поведения".

Напомним, что до конца 2025 года мигрантам в Петербурге запрещено работать не только в службах доставки, но и в такси. О планах городских властей ввести подобные ограничения стало известно в конце мая. Изначально ожидалось, что они вступят в силу в июле, однако вместо этого был разработан перечень требований к внешнему виду курьеров и список зон, в которых нельзя перемещаться на электросамокатах.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру