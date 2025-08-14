Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить из-за несоответствия традиционным ценностям

Фильмы режиссера Алексея Балабанова могут подвергнуться запрету из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям, поделилась мнением депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко в беседе с изданием "Абзац". Ранее в Госдуме сообщили, что под проверку попадут в том числе ранее вышедшие киноленты.

"Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно", - приводит слова Драпеко "Абзац".

Закон о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, преодолел второе и третье чтения в Госдуме 22 июля. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля. В силу норма вступит с 1 марта 2026 года.

Позднее глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что Минкульт может заняться проверкой в том числе ранее вышедших фильмов и сериалов на соответствие традиционным ценностям. Речь идет о 17 ценностях, прописанных в указе президента от 9 ноября 2022 года. Среди них числятся "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность", крепкая семья, служение Отечеству, коллективизм и единство народов России.

Напомним, в июне вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в ходе прямой линии поддержал идею увековечивания памяти Балабанова в Петербурге. Он пообещал обсудить вопрос об установке памятника режиссеру в сквере на Васильевском острове вместе с вице-губернатором по благоустройству Евгением Разумишкиным.

Режиссер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). С 1990 года жил и работал в Петербурге. Наиболее известными его работами стали "Груз 200", "Морфий", "Жмурки", а также дилогия "Брат" и "Брат-2". Балабанов скончался в 2013 году в Сестрорецке от острой сердечной недостаточности.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру