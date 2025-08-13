В Думе допустили проверку старых фильмов на соответствие традиционным ценностям

Министерство культуры может заняться проверкой ранее вышедших кинолент и сериалов на соответствие традиционным ценностям, передает 13 августа ТАСС слова главы комитета Государственной думы по культуре Ольги Казаковой. Заявление прозвучало в контексте рассуждений о законе, касающемся запрета выдачи прокатных удостоверений фильмам с дискредитацией духовно-нравственных ценностей.

Казакова уточнила, что в законе речь идет о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, приведенным в указе президента Владимира Путина от 9 ноября 2022 года. К ним, среди прочего, относятся "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность", служение Отечеству, крепкая семья, милосердие, коллективизм и единство народов России. Действие закона, уточнила она, распространяется не только на кинотеатры, но и на онлайн-платформы. По ее словам, заявители смогут обращаться в Минкульт для проверки тех или иных фильмов.

"Минкультуры должно будет пересмотреть такой фильм и дать по нему заключение. Раньше такой нормы не было. Мы сейчас наделили Минкультуры правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше", — высказалась депутат.

При этом Казакова заявила, что закон не запрещает показывать разводы или одиночное воспитание детей, но подобные ленты не должны "иметь целью не пропаганду отрицания наших ценностей".

Также Казакова заявила о планах расширения штата экспертов Минкульта, проверяющих фильмы и сериалы для выдачи прокатного удостоверения, сообщил ТАСС. Это связано с большим объемом работы, обусловленным законом о невыдаче прокатного удостоверения фильмам с дискредитацией ценностей.

Сам закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 22 июля. Президент Владимир Путин подписал его 31 июля. В силу норма вступит с 1 марта 2026 года.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Государственной думы