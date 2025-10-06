В Петербурге начнут искать машины без ОСАГО по камерам

Петербург может стать одним из трёх регионов, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО при помощи камер видеофиксации, сообщил 6 октября ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Инициатива также может затронуть Москву и Чувашскую Республику.

"Это будет в разных регионах, потому что многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать", - цитирует Аксакова агентство.

По словам депутата, он также предложил Чувашию как одну из площадок проведения эксперимента, так как он представляет этот регион. Кроме того, глава думского комитета подчеркнул, что в республике активно продвигают эту инициативу.

В заключение Аксаков выразил надежду, что решение о запуске эксперимента будет принято в ближайшее время. В будущем контроль за полисами ОСАГО при помощи камер хотят внедрить и в другие регионы страны.

Напомним, системы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга могут выявлять 11 видов нарушений. Среди них превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных средств, отсутствие ремня безопасности и ряд других нарушений.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash